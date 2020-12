Romagnoli: “Amore a prima vista col Milan. La fascia è una spinta in più”

Alessio Romagnoli, intervistato da Sky Sport dopo la sua 200esima presenza in rossonero contro il Celtic in Europa League, ha espresso il suo sentimento per il Milan e per tutto l’ambiente di cui è appunto il capitano.

Romagnoli a cuore aperto

“Duecento partite vogliono dire tante cose, le vedo come un punto di partenza e non di arrivo. Spero di farne altre 200, spero di diventare il più forte e di essere ricordato come un vincente”, ha detto Romagnoli. “Sarò sempre orgoglioso di essere il capitano del Milan e darò sempre il mio massimo, ogni partita. Il Milan vuol dire campioni, trofei vittorie, mi sono sentito sempre parte di una famiglia. Sono arrivato molto giovane, sono qui da sei anni e non posso chiedere di meglio, è stato subito amore a prima vista“. “La fascia da capitano? L’hanno indossata i più forti al mondo, è una spinta per fare sempre meglio”.

E ancora su Pioli e Ibrahimovic: “Il mister è uno di noi. Una persona che fa le cose in gruppo, ha voluto tanto che questo gruppo potesse crescere. Non dobbiamo fermarci, siamo all’inizio, niente è scritto. Dobbiamo essere bravi a sfruttare il momento e fare il meglio possibile”. “Ibra? Ha aggiunto fame di vittorie, mentalità e gol che all’inizio ci mancavano. Obiettivo scudetto? Il nostro obiettivo è e rimane la Champions, il campionato è ancora lungo”.