Romania, calciatori in campo con cuccioli in braccio: “Adottate i cani randagi”

In Italia la prima società a promuovere un progetto simile è stata la Feralpisalò

Sport e volontariato vanno spesso a braccetto. Soprattutto in un periodo come questo in cui gli animali sono rimasti senza molti padroni per colpa della pandemia, il calcio si mobilità per far adottare cani abbandonati. In Italia ha già fatto qualcosa la Feralpisalò, club bresciano di Serie C, che lo scorso mese ha lanciato il progetto Leo. Il club verdeblu ha adottato un cane che è diventato la mascotte della squadra. L'animale è anche il portabandiera di una sensibilità sociale del club che consentirà in futuro di sviluppare nuovi progetti dedicati al benessere dei cani quali: educazione al possesso responsabile, progetto scuola, pet therapy con la squadra “Senza di me che gioco è?”.