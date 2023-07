Romario, ricoverato d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni sono stabili

Brutte notizie per l'ex attaccante campione del mondo con il Brasile Romario. L'ormai 57enne è stato trasportato in ospedale d'urgenza a causa di acuti dolori allo stomaco che, secondo quanto riportato del servizio stampa dello stesso, sarebbero da ricondurre ad un infezione all'intestino. L'ex calciatore si trova ora al Barra d'Or di Rio de Janeiro, dove è ricoverato in condizioni stabili. Presto potrà lasciare la struttura e tornare alla sua quotidianità, ma una data precisa non è ancora stata annunciata. Romario due anni fa subì un intervento di rimozione della cistifellea.