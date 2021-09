Romario stronca CT Tite: “Gioco del Brasile terribile. Preoccupato per Mondiale”

Il commento della stella brasiliana

Da qualche settimana la posizione di Tite sulla panchina del Brasile è stata messa in dubbio. Il CT della Seleçao starebbe pagando gli ultimi risultati non proprio soddisfacenti e soprattutto la sconfitta in finale di Copa America ai danni dell'Argentina. L'ex calciatore Romario , storico campione del Mondo con i verdeoro a USA '94, ha parlato proprio del momento della Nazionale anche in chiave del prossimo Mondiale in Qatar nel 2022.

Come riportato da Globo.com la leggenda verdeoro ha criticato il gioco dell'attuale CT andando anche a consigliare chi potrebbe essere il suo sostituto: "Dobbiamo avere sempre speranza, e io ce l'avrò sempre. Speriamo che il Brasile sia campione del Mondo, ma sarà difficile con questa squadra. E non nascondo che sono preoccupato per il Mondiale. Con questo modo di giocare il Brasile sarà travolto. Spero di sbagliarmi. E non so se ci sia tempo per cambiare il CT ma per me Tite non dovrebbe più esserlo. Non solo per i risultati negativi che ha ottenuto quando ha giocato contro squadre forti ma per il gioco mostrato. Davvero pessimo, terribile. Sia sul piano tecnico che tattico".