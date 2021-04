Romero avvisa la Juventus: “In Coppa Italia mia prima finale e voglio vincerla. Sogno…”

Con l’Atalanta ha fatto il salto di qualità. Cristian Romero si prepara al finale di stagione che vedrà la Dea impegnata nella corsa ad un posto Champions e soprattutto nella finalissima di Coppa Italia contro la Juventus. In un’intervista al Corriere dello Sport il difensore ha commentato questo tour de force finale con grande ambizione e speranza.

Romero a 360°

“Dobbiamo pensare solo ai nostri risultati. Affronteremo tre partite importanti che possono avvicinarsi all’obiettivo”, ha detto Romero in relazione alla battaglia per i posti Champions. Stiamo attraversando un bel momento, ma il traguardo è ancora lontano. Per arrivare in Champions dovremo ancora combattere”. “Contro la Fiorentina domenica? Guardando la rosa si capisce che non meritano di stare lì. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, ma la loro qualità è indiscutibile. E’ una squadra che si chiude e riparte con giocatori capaci di far male, ma se giochiamo come sappiamo fare sono convinto che vinceremo”.

Sull’Atalanta e sul mister: “Gasp ci fa lavorare tanto, fisicamente non ero stato mai così bene”, ha ammesso il difensore. Tatticamente è un allenatore che spiega le cose in modo chiaro e ti migliora molto. Io ho imparato più in pochi mesi con lui che in due anni di Genoa. Ogni tanto capita che si arrabbi, ma succede a tutti gli allenatori quando le cose non vanno come vorrebbero. Gasp sta facendo cose pazzesche all’Atalanta, è giusto che la Panchina d’Oro sia stata assegnata a lui”.

Uno sguardo anche più avanti della sfida del weekend, ovvero la gara successiva contro la Juventus, proprietaria del suo cartellino: “Non sarà una sfida particolare, l’ho già affrontata in passato. La ringrazio perché mi ha preso dal Genoa, ma adesso sono felice qui e penso solo alle ultime nove gare di campionato e alla finale di Coppa Italia“. Proprio sulla gara di Coppa: “Sarà la mia prima finale tra i professionisti, spero di vincerla. Ora però sono concentrato solo sul campionato, da inizio maggio in poi penseremo alla coppa”.