Romero da record con l’Argentina: fa meglio di… Maradona

Il difensore dell'Atalanta spettacolare con la sua Nazionale

Come riporta su Twitter il noto account MisterChip, per Romero si tratta di una rete che da record. Il difensore dell'Atalanta ha impiegato 130 secondi per sbloccare il risultato, facendo meglio di un certo Diego Armando Maradona , che nel 1985 segnò al Venezuela dopo 168 secondi.

Una serata indimenticabile per il difensore che sta piano piano conquistando tutti in Italia e nel mondo. All'esordio con la sua Nazionale maggiore, infatti, Romero era stato eletto migliore in campo con un bel 7 in pagella, al pari del compagno Lionel Messi. Insomma, il magic moment del classe 1998 prosegue e adesso può anche vantare un guiness non indifferente...