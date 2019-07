Romero: “Grande soddisfazione essere stato acquistato dalla Juventus, devo ringraziare il Genoa”

Una stagione da protagonista, quella vissuta lo scorso anno da Cristian Romero al Genoa. Prestazioni sempre positive che hanno convinto la Juventus a puntare su di lui per il futuro acquistandone il cartellino, decidendo però di lasciarlo in prestito in Liguria ancora per un anno. Il difensore, ai microfoni di Sky Sport, ha così parlato dell’operazione.

JUVENTUS – “Sono molto felice che la Juve mi abbia acquistato. Devo ringraziare il Genoa, che mi ha dato molta fiducia: prima di arrivare in rossoblu, in Argentina non avevo giocato molto”.

PRESTITO – “Credo che sia l’opzione migliore rimanere un altro anno qua per crescere. C’erano anche altre squadre interessate, ma ho deciso di rimanere qui”.