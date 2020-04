Ronald de Boer: “De Ligt diventerà il più forte ma non avrei scelto la Juventus…”

L’acquisto di Matthjs De Ligt da parte della Juventus è stato sicuramente uno dei colpi ad effetto dello scorso mercato. Il difensore era reduce da alcune stagioni strepitose con la maglia dell’Ajax e tante erano le pretendendi sul mercato. Alla fine, a spuntarla, è stata la Vecchia Signora.

Parlando a La Gazzetta dello Sport, però, Ronald de Boer, storico ex dell’Ajax e della nazionale, nonché fratello dell’ex tecnico anche dell’Inter, ha parlato proprio del giovane classe 1999: “Lavoravo nell’Academy dell’Ajax, mi è piaciuto da subito il suo carattere: serio, intelligente, gentile, non si lamenta mai, lavora duro e impara. E poi ha sempre avuto le doti del grande difensore: capiva dove arrivava il pericolo. Me lo ricordo all’U14, quando è tornato l’anno dopo era 30 centimetri più alto. Sarà uno dei migliori di questa epoca, sicuro”, ha spiegato de Boer che poi ha anche ammesso: “Lui alla Juventus? Sono rimasto sorpreso. Erano interessati club più vicini al sistema Ajax come Manchester City e Barcellona. Sarebbe stato più facile adattarsi. Pensavo avrebbe fatto una scelta diversa, ma rispetto molto la decisione”.