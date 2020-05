Ronald de Boer: “Non mi aspettavo le difficoltà di de Ligt alla Juventus”

Intervistato da Barcablog, Ronald De Boer ha parlato di due ex-calciatori dell’Ajax, gli olandesi Frenkie De Jong e Matthijs De Ligt che oggi vestono rispettivamente le maglie di Barcellona e Juventus. Percorsi diversi per i due calciatori che si sono trovati a vivere momenti differenti in questa annata.

DE JONG – “Giocare così tanto per un giocatore così giovane al suo primo anno è eccezionale”, ha detto De Boer su De Jong e la sua stagione fin qui disputata al Barcellona. “La gente dice che non ha ancora raggiunto il livello che ha toccato nell’Ajax e nella nazionale olandese, ma non è da tutti giocare con quella costanza e così tanto in una squadra forte come il Barcellona. Penso che abbia fatto bene”. E ancora: “Penso che de Jong abbia fatto bene nella sua prima stagione con il Barcellona. Spero che torni nella sua solita posizione, perché è un distributore di gioco. Si prende cura del passaggio. Non puoi chiedere a De Jong di segnare venti gol. È un giocatore come Sergio Busquets. Quando sarà il momento, sarà un ottimo sostituto per lui”.

DE LIGT – Non esattamente così dolci le parole sul difensore De Ligt e la sua esperienza in Serie A alla Juventus: “Credo che de Ligt, invece, abbia avuto più problemi con il club bianconero. Mi aspettavo che si adattasse molto più facilmente e avesse immediatamente un posto da titolare. Invece è accaduto quasi il contrario”, ha detto De Boer. In realtà l’olandese ha avuto ampio spazio ma più per l’infortunio occorso a Chiellini che per immeditati meriti.