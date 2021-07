Ronaldinho a ISP: “Felice per l’Italia, bravo Mancini. Catania? Con Maxi Lopez…”

Il brasiliano è stato a Taormina per un evento importante

In Sicilia Ronaldinho ha prestato la sua immagine per un vino elegante e armonioso come il suo talento. Si tratta di un Nero d'Avola, entrato a far parte del progetto The Wine of Champions. Un'idea di Fabio Cordella, titolare in Salento dell'omonima cantina vinicola e direttore sportivo di numerose squadre di calcio, come i belgi del Royale Union Saint-Gilloise, gli ungheresi dell'Honvéd, l'Africa Sport d'Abidjan (Costa d'Avorio), Treviso e Lanciano.