Ronaldinho ammette: “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Zidane”

Il brasiliano e la stima per il francese

Redazione ITASportPress

Una grande stella del calcio e l'ammirazione per un'altra leggenda. Parliamo di Ronaldinho che a Football Joe si è lasciato andare a parole al miele per Zinedine Zidane, considerato un grandissimo del pallone, sia da calciatore sia, adesso, da allenatore.

La stella brasiliana ha spiegato come, nel caso in cui fosse stato ancora un atleta di campo, avrebbe avuto grande piacere non solo a giocare insieme al francese ma anche ad essere allenato da lui.

AMMIRAZIONE - "Ci sono diversi allenatori che prima erano calciatori. Ma se devo dirne uno col quale mi sarebbe piaciuto giocare e poi essere allenato, allora dico assolutamente Zidane", ha detto Ronaldinho. "L'ho sempre ammirato come calciatore e adesso faccio lo stesso da mister. Penso proprio che sarebbe stato bello averlo come compagno di squadra prima e come manager poi".

Ronaldinho e Zidane non hanno mai avuto modo di essere colleghi in un club ma sono stati protagonisti di diversi match in Spagna nel Clasico. Dinho per il Barcellona e Zizou per il Real Madrid.