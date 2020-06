Ronaldinho: “Carcere esperienza difficile. 60 giorni molto lunghi…”

Bella intervista a Ronaldinho da parte del Mundo Deportivo che dedica all’ex asso brasiliano anche la sua prima pagina. La stella ex Barcellona ha raccontato il suo periodo in prigione in Paraguay e il grande supporto ricevuto da tutte le parti del mondo, specialmente dagli ex compagni blaugrana.

SOSTEGNO – “Devo dire che il Barça mi tratta sempre con molto affetto e rispetto, ringrazio tutti per i messaggi e l’amore che mi hanno trasmesso in questo periodo complicato. Non è stato un momento facile per me, per questo dico grazie a tutti di cuore. Io ho sempre cercato di portare felicità tra la gente, facendo ciò che so fare meglio: giocare a calcio”, ha detto Ronaldinho che nel corso delle settimane aveva ricevuto tanti messaggio come quello di Eto’o.

IN CARCERE – Ma qualche racconto sulla sua vita in prigione è inevitabile, con Dinho che rivela: “Sono stati 60 giorni davvero lunghi. Credo che non potrò mai dimenticare questa esperienza davvero molto dura. Adesso sono in albergo (all’Hotel Palmaroga ad Asuncion ndr) e aspetto il processo. Qui sono tranquillo. Fanno di tutto per mettermi a mio agio e posso fare sport quotidianamente”.