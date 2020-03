Ronaldinho, compleanno in carcere e permanenza che può essere prolungata per il coronavirus

Non certo il miglior regalo che avrà ricevuto nella sua vita. Ronaldinho festeggia il suo 40esimo compleanno in carcere in Paraguay con una notizia non certo positiva. Il brasiliano, detenuto da giorni per via del possesso e uso di un passaporto falso, potrebbe rimanere ancora a lungo in galera.

Secondo quanto riferito da O Globo, infatti, la detenzione di Dinho potrebbe allungarsi a causa dell’emergenza coronavirus, che avrebbe rallentato la burocrazia locale. “Aspettiamo le perizie sui telefoni. Ma la situazione attuale di emergenza per la diffusione del coronavirus sta rallentando tutto. Quando verranno fatte le revisioni e sarà dimostrato che non è stato fatto alcun atto illecito le cose si risolveranno”, avrebbe detto l’avvocato Sergio Queiroz sulla situazione.