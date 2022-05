Ronaldinho cuore da ex blaugrana: “Finale di Champions? Sto col Liverpool…”

Parla l'ex campione brasiliano

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Ronaldinho ha avuto modo di parlare dell'attualità del calcio in Europa passando dalla finale di Champions League del prossimo 28 maggio, fino alle vicende in casa Psg dove si trovano due suoi grandissimi amici ed ex compagni come Messi e Neymar.

SUL PSG - "Cambiare molte cose nel Psg? È una cosa che non capisco, perché lì ci sono tutti i grandi giocatori. Per cosa si vorrebbe cambiare? Per prendere i peggiori? Dobbiamo aspettare che capiscano questo nuovo modo di vivere e giocare a calcio. E il resto verrà a poco a poco. Questo adattamento è normale". Dal Psg ai suoi calciatori: "Neymar? È uno dei migliori giocatori del mondo. Quest’anno ha patito diversi infortuni. Quando è al 100%, è un giocatore davvero speciale per questa squadra. Neymar, Di María, Messi… I migliori giocatori stanno insieme. Se non si è felice di questo, con chi si vuole giocare?".