Ronaldinho, dopo l’arresto arriva la libertà e un poliziotto… ne ‘approfitta’

Sono state ore complicate per l’ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho. Nella giornata di ieri la notizia del suo arresto in Paraguay per possesso e uso di un passaporto falso, oggi il rilascio con tanto di selfie di ricordo. Come riportato dal Mundo Deportivo, il brasiliano sarebbe stato rilasciato dalla polizia del Paese e sarebbe tornato nel suo albergo di Asuncion. Prima, però, si dire addio agli agenti che lo hanno trattenuto, c’è chi ha voluto incorniciare quel momento.

Vedere per credere lo scatto social riportato da TyC Sports che sta facendo il giro del web, in cui un poliziotto, prima di rilasciare Ronaldinho, gli ha chiesto una foto insieme. Il campione brasiliano non si è sottratto a quello che sembra essere un suo grande ammiratore e col sorriso si è prestato. L’ex stella verdeoro dovrebbe rimanere in Paraguay fino a quando non verrà chiaria nel dettaglio la vicenda. Il suo avvocato, però, si è detto fiducioso: “Nessuna restrizione, Ronaldinho ha risposto a tutte le domande che gli sono state fatte e siamo pronti a chiarire ogni cosa”.