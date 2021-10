Ronaldinho fa infuriare il Barcellona: sarà ospite del Psg al Parco dei Principi

Il brasiliano sarà ospite per la sfida di Champions League tra francesi e Lipsia questa sera

Non c'è un clima troppo sereno tra Barcellona e Paris Saint-Germain , soprattutto dopo la partenza di Lionel Messi dai blaugrana e il suo approdo a Parigi. E adesso ogni motivo sembra buono per aggravare tale "tensione". Infatti, secondo quanto si apprende da Sport, il club catalano si sarebbe molto arrabbiato per un invito davvero speciale, quello ricevuto da Ronaldinho per assistere alla gara dei francesi contro il Lipsia questa sera in Champions League.

Dinho, ex blaugrana ma ex anche del Psg, sarà l'ospite d'onore della sfida della Parco dei Principi valida per la terza giornata del girone di Coppa. Niente di male se non fosse che l'ambiente Barcellona non abbia preso affatto bene questa notizia. L'ex 10 brasiliano, infatti, è ambasciatore del Barcellona e quindi stipendiato dai catalani. In condizioni "normali", la sua presenza nella capitale francese non avrebbe provocato nessun malumore ma adesso, considerate le enormi tensioni dopo l'affair Messi, anche una semplice presenza allo stadio dei rivali pare essere motivo di grande arrabbiatura...