La giocatrice milita in un club di Pretoria, il Mamelodi Sundowns

Più che calcio è gossip e al centro ci è finito Ronaldinho. L'ex calciatore del Milan è sospettato di avere una figlia non riconosciuta in Africa. Tutto per una somiglianza sorprendente tra l'ex attaccante del Barcellona e della nazionale brasiliana e la giocatrice sudafricana della squadra Mamelodi Sundows di Pretoria, Miche Minnies. Recentemente la rete è esplosa con un collage fotografico che ritrae la 21enne Minnies e Ronaldinho, 43 anni, con una incredibile somiglianza tra loro.