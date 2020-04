Ronaldinho fuori dal carcere su cauzione: l’avrebbe pagata… Messi

Ronaldinho ha pagato la cauzione da 1,5 milioni di euro per uscire dal carcere paraguayano in cui era detenuto a causa di possesso e utilizzo di passaporto falso insieme a suo fratello. Una videochiamata col giudice e la decisione degli arresti domiciliari che, dopo 32 giorni di reclusione, suonano come un ritorno quasi alla normalità.

Ma dall’Argentina, come scrivono i media, ed in particolare TNT Sports, i soldi della cauzione sarebbero arrivati da un conto di Barcellona, non intestato a Dinho bensì… a Lionel Messi. Pare che sia stata proprio La Pulce ad intervenire in soccorso dell’amico ed ex compagno. Ci sarebbe, dunque, il fuoriclasse del Barça dietro la scarcerazione dell’ex Milan. Da capire se la motivazione sia puramente per un fatto di amicizia o ci siano sogni futuri, magari per una collaborazione in blaugrana o altro…