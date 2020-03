Ronaldinho, fuoriclasse anche ‘in manette’: vince 11-2 in carcere ed è MVP del match. Le immagini

Non può fare a meno del calcio. Neppure in carcere. Ronaldinho sarà stato comunque contento di mostrare ai carcerati le sue doti da fuoriclasse. Arrestato in Paraguay per aver usato un passaporto falso, il brasiliano è stato protagonista di un torneo interno alla struttura. Regole ferree per lui che non può fare gol.

Una limitazione che, a quanto pare, non lo ha fermato perché secondo Sky è stato autore di 5 reti nonostante il divieto. La squadra di Ronaldinho ha vinto 11-2 la gara e lui è stato eletto man of the match come mostrano le immagini pubblicate sui social network da alcuni profili che seguono da vicino le gesta del brasiliano.