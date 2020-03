Ronaldinho giocherà a calcetto in carcere, ma ad una condizione…

Ronaldinho nei giorni scorsi è tornato a far parlare di sè. Il giocatore brasiliano è finito in manette insieme al fratello con l’accusa di essere entrati in Paraguay muniti di carte d’identità e passaporti falsi. Come se non bastasse, a carico del brasiliano si è aggiunta l’accusa di riciclaggio. Attualmente l’ex giocatore blaugrana si trova detenuto nel carcere di Asuncion in Paraguay.

CALCETTO – Nonostante si trovi dietro le sbarre, Ronaldinho non perde occasione per tirare due calci ad un pallone. In quella prigione infatti si disputerà il classico torneo tra guardie e detenuti. L’ex pallone d’oro parteciperà, ma ad una condizione: non potrà segnare gol. Il divario tecnico con gli altri partecipanti è abissale e così l’ex Milan potrà solo dispensare assist.