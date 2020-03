Ronaldinho in manette, il sostegno di Maradona: “La verità verrà a galla, forza campione”

Ronaldihno nelle scorse ore è tornato a far parlare di sé. L’ex campione di Milan e Barcellona è finito in manette per essere entrato in Paraguay con carta d’identità e passaporto falso. Il legale dell’asso brasiliano ha già fatto sapere che si tratta di un grande equivoco che verrà chiarito.

FORZA CAMPIONE – Sui social però c’è una persona in particolare che ha voluto esprimere la sua solidarietà a Ronaldinho. Si tratta di Diego Armando Maradona che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae in compagnia del brasiliano. La didascalia recita: “Forza amico mio. La verità viene sempre a galla. Un grande abbraccio campione“. Parole di affetto quelle di Maradona che ha voluto esprimere così la sua vicinanza in un momento sicuramente non felice per Dinho.