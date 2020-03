Ronaldinho in manette, litigio tra i governi di Brasile e Paraguay

Ronaldinho qualche giorno fa è tornato alle luci della ribalta con un fatto di cronaca piuttosto grave. L’ex Mila è finito in manette insieme al fratello con l’accusa di volersi recare in Paraguay munito di carta d’identità e passaporto falso. Non solo, qualche giorno più tardi il brasiliano è stato accusato anche di riciclaggio finendo così dietro le sbarre. Notizia di ieri inoltre la mancata scarcerazione dell’ex fantasista.

LITIGIO ISTITUZIONALE – L’arresto di Ronaldinho però non è andato giù al governo brasiliano. Secondo quanto raccolto dall’ANSA, il ministro degli Interni paraguaiano Azevedo aveva svelato una telefonata con il ministro della Giustizia brasiliana Moro: “Moro mi ha scritto chiedendo informazioni sulla situazione, voleva sapere se Ronaldinho e suo fratello Assis potevano essere rilasciati: al ministro non è piaciuto il loro arresto“. Pronta però la risposta di Moro: “In nessun momento abbiamo interferito con le indagini condotte dallo Stato paraguaiano. Il nostro ministero è orgoglioso di rispettare la sovranità degli Stati e l’indipendenza degli organi giudiziari”.