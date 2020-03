Ronaldinho in manette per passaporto falso, il legale: “E’ sotto shock”

Nelle ultime ore Ronaldinho era tornato alla ribalta della cronaca per un fatto sicuramente spiacevole. L’ex stella del Barcellona, insieme al fratello Roberto, era finito in manette per uso di documenti falsi. Il giocatore e il fratello erano entrati in Paraguay con carte d’identità e passaporti falsi. I due infatti sono privi del passaporto brasiliano dal 2018.

EQUIVOCO – Il legale dei due aveva parlato subito dopo l’arresto di un “equivoco che sarà chiarito”. In queste ore l’avvocato Marìn è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di ABC: “È scioccato e ancora non sa quel che è successo. Potrebbe entrare senza problemi con passaporto e documento d’identità brasiliani. Non è un esperto di documenti. Avrà creduto che questi fossero documenti di cortesia che gli fossero stati dati in modo onorario”.