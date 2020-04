Ronaldinho, l’ex compagno al Querétaro: “Dopo la gara partiva. Non l’ho mai visto allenarsi un lunedì…”

Nella sua lunga ed importante carriera, Ronaldinho ha giocato anche in Messico. A ricordare quella breve esperienza avvenuta nella stagione 2014-15 al Querétaro Fútbol Club è stato Patricio Rubio, attaccante cileno dell’Everton di Vina del Mar, all’epoca compagno proprio del fuoriclasse brasiliano.

Parlando a Peloteros Tv, il giocatore ha curiosamente rivelato un retroscena legato alla vita “messicana” di Ronaldinho: “Giocavamo sempre il venerdì in casa e al termine della partita Ronaldinho prendeva un aereo privato e andava a Cancun o Playa del Carmen”, ha detto Patricio Rubio. “Sarebbe tornato il martedì, come sempre. Devo dire che personalmente non l’ho mai visto allenarsi un lunedì. Ma cosa possiamo dirgli? Era un asso comunque…”.

