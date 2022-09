Ronaldinho: “Messi il migliore di sempre? Sicuramente della sua epoca”

Lionel Messi è il miglior giocatore di tutti i tempi, il cosiddetto GOAT (Greatest Of All Time)? Questa è una domanda alla quale tanti esperti del pallone hanno ricevuto e, chi più chi meno, alla quale hanno avuto problemi a rispondere. Non è stato da meno anche Ronaldinho che parlando a Eleven Sports in Belgio ha detto la sua sull'argomento.