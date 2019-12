Ronaldinho: “Messi non è il migliore della storia del calcio…”

Ha vinto pochi giorni fa il suo sesto Pallone d’Oro, confermandosi il migliore del mondo. Lionel Messi, attaccante del Barcellona, si è dimostrato ancora una volta il calciatore più forte del pianeta. La Pulce è entrata nella storia di questo sport, ma per Ronaldinho non lo si può definire il migliore di sempre.

Il brasiliano, come riporta Marca, si è detto in difficoltà a definirlo tale, visti gli altri grandissimi calciatori che hanno scritto pagine di storia importanti per questo sport: “Sono felice che Messi abbia vinto il Pallone d’Oro. Siamo stati anche amici ai tempi del Barcellona. Ma a me i paragoni non piacciono e mi risulta difficile dire se è il migliore della storia. Ci sono stati Maradona, Pelé, Ronaldo… trovo difficile dire che Messi sia il migliore della storia del calcio. Posso dire che è il migliore della sua epoca…”.

