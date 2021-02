Ronaldinho, morta la madre per Covid: i suoi social a lutto

Niente immagine del profilo su Instagram e Twitter. Ronaldinho ha deciso di optare per uno sfondo nero per annunciare, a modo suo, la morte della sua adorata madre. La signora Miguelina Elói Assis dos Santos non ce l’ha fatta e si arresa dopo una lunga battaglia contro il Covid che l’aveva colpita nei mesi precedenti.

Ronaldinho: morta sua madre

A dicembre era stato l’asso brasiliano ex anche di Milan e Barcellona a dare l’annuncio del problema di salute che avevo colto sua madre. La donna era stata ricoverata all’ospedale Mãe de Deus di Porto Alegre, ma non ce l’ha fatta a seguito di alcune complicazioni dovute proprio al coronavirus.

Il nero sui social, in segno di lutto, scelto dal fuoriclasse verdeoro per descrivere il momento non ha bisogno di ulteriori parole. Dopo i problemi col fisco e la prigione, Dinho si trova a dover affrontare anche questa. Forse, visto quanto era legato a sua madre, la sfida più dura della sua vita…