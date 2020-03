Ronaldinho nei guai: arrestato in Paraguay per utilizzo di passaporto falso

Guai in vista per l’ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho. Secondo quanto riportato dal Ministero degli Interni del Paraguay, l’ex calciatore di Barcellona e Milan sarebbe stato arrestato insieme a suo fratello Roberto de Assis con l’accusa di possesso di passaporti falsi.

Ronaldinho sarebbe stato bloccato al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo di Asuncion quando gli sarebbe stato contestato l’utilizzo di documenti di nazionalità paraguaiana risultati falsi. I due si trovano ancora nella suite dell’hotel che li ospitava e nelle prossime ore dovrebbero essere previsti aggiornamenti anche da parte delle autorità locali. L’ex campione brasiliano si trovava in Paraguay insieme al suo entourage per presentare un programma di assistenza sanitaria gratuita per bambini. Dinho era privo di passaporto dal 2019, quando gli venne portato via a seguito di reati ambientale causati nei pressi di Porto Alegre.