Ronaldinho: “Neymar mi assomiglia. Mbappé? Adoro vederlo giocare. Tra qualche anno…”

Dopo aver parlato di Lionel Messi, ecco che Ronaldinho si sofferma su altri due talenti del panorama calcistico mondiale: Neymar e Mbappé, attaccanti del Paris Saint-Germain. L’ex 10 brasiliano, ai microfoni di Canal Football Club ha voluto esaltare le doti dei due giocatori ed in particolar modo quelle del giovanissimo campione del mondo con la Francia, destinato a grandi cose.

PARAGONE – Sul connazionale Neymar, le vicende di mercato che lo hanno visto coinvolto la scorsa estate e il suo stile di gioco, Ronaldinho ha detto: “Credo che per caratteristiche tecniche e stile di gioco sia il giocatore che mi assomiglia di più. Gioca per il Brasile e per il Psg. Insomma, porta felicità a chi lo guarda. Per me l’importante è vederlo sereno e tranquillo. In assoluto è un idolo per i brasiliani. Ora è più maturo. Non importa dove gioca, deve essere felice. Lui è tra i più forti del mondo”.

ENFANT PRODIGE – Rimanendo in quel di Parigi, ecco il compagno di reparto di O’Ney: “Mbappé? Oh, adoro vederlo giocare. È un giovane di grande, un grandissimo calciatore. Pallone d’Oro? Indubbiamente tra qualche anno può vincerlo. Ha tutto per riuscirci”.