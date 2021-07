Ronaldinho: “Neymar mio erede nel Brasile. Mbappé mi ricorda Ronaldo”

Dinho e i paragoni importanti tra le stelle del momento e quelle del passato

Nonostante la delusione per la sconfitta in Copa America del suo Brasile, Ronaldinho non ha perso la fiducia nei mezzi dei verdeoro ed in modo particolare in Neymar che l'ex numero 10 ha eletto come suo personalissimo erede nella formazione nazionale. Parlando a FranceFootballDinho si è concentrato sul campione del Paris Saint-Germain e sul suo stile di gioco. Inoltre, ha espresso anche grandi complimenti per Kylian Mbappé, compagno di club proprio di O'Ney.