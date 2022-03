Ronaldinho non ha dubbi: “Messi è sempre il migliore al mondo e vincerà ancora”

Il commento del brasiliano sul momento del sette volte Pallone d'Oro

Amicizia, stima e rispetto ma anche tanta conoscenza del calcio. Per questa ragione le parole di Ronaldinho non devono sembrare esagerate o fuoriluogo. L'ex campione brasiliano è stato intervistato in occasione ​​del suo inserimento in Messico nella Pachuca Soccer Hall of Fame. Le sue dichiarazioni, riportate da AS, si sono concentrate su diverse tematiche ma in modo particolare sul momento non certo felice di Lionel Messi a Parigi. Criticato al Psg, dato per finito e fuori dalla Champions League, La Pulce è data per possibile partente un anno dopo il suo trasferimento in Francia.