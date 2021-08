Ronaldinho: “Non mi vedo allenatore e guardo solo gli highlights delle partite”

Il brasiliano si racconta a 360°

Se si parla di calcio, impossibile non parlare anche delle gesta di un talento del livello di Ronaldinho . Il brasiliano ha segnato anni e anni di storia del mondo del pallone e ancora adesso, seppure in partite benefiche o solo in particolari occasioni, riesce ancora a dare quel pizzico di magia che solo lui possiede. Parlando al canale Twitch Charlando Tranquilamente, Dinho racconta un po' della sua attualità tra la visione delle Olimpiadi e non solo.

GIOIA - Spazio, ovviamente, anche al suo presente con il brasiliano che non si nasconde: "Mi dedico a giocare le partite delle vecchie glorie. Ne approfittiamo per stare tutti assieme e per vedere gli amici. Il calcio è parte della mia vita e lo sarà per sempre. Tutto quello che ho fatto è stato bello, ma ora mi diverto di più". Anche se non bisogna parlare di allenare o altro, per Ronaldinho il calcio è puro divertimento: "Non mi immagino come allenatore. Non sono mai stato uno di quelli che guarda tanto calcio. Mi piace vedere gli highlights della giornata e i gol, ma guardare tutti 90 minuti non mi piace tanto".