Ronaldinho, primo scatto dal carcere: il brasiliano non perde il sorriso…

Lo ha caratterizzata nella sua lunga carriera da professionista. E anche nei momenti più complicati, sembra che il suo sorriso lo stia comunque accompagnando. Parliamo di Ronaldinho, ex stella del calcio mondiale, ex Barcellona e Milan. I recenti problemi con la giustizia, il passaporto falso e l’arresto in Paraguay, non sembrano avergli portato via quell’espressione sempre divertita.

E anche dal carcere in cui è stato recluso, eccolo sorridente, seppur non nel miglior stato possibile. Come riporta Sport, il giornalista paraguaiano Hernan Rodriguez ha condiviso sul proprio profilo Twitter uno scatto del brasiliano. Una foto inedita dell’ex fenomeno verdeoro dal carcere ad Asuncion, una prigione di massima sicurezza con altri 200 detenuti. La detenzione preventiva di Ronaldinho, come riporta il periodico iberico, potrebbe durare fino a circa sei mesi con l’ex calciatore e suo fratello che dovrebbero rimanere in un settore nella parte superiore dell’edificio principale.