Ronaldinho provoca Sergio Ramos e lui risponde: siparietto social

Simpatico "Clasico" tra il brasiliano e lo spagnolo sui social

Un tentativo di sfottò non andato esattamente in porto. Simpatico siparietto tra Ronaldinho, storica stella brasiliana con un importante passato nel Barcellona, e Sergio Ramos, ormai ex Real Madrid e leggenda del club. Nelle ore in cui il difensore spagnolo lasciava la società madrilena, ecco che il 10 verdeoro ha voluto cogliere l'occasione per ricordare i bei tempi nei quali si sfidavano nel Clasico di Liga.