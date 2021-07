Ronaldinho, Rivaldo e altre leggende tornano in campo: Clasico col Real Madrid in Israele

Una bella iniziativa da parte del Barcellona

Ronaldinho, Rivaldo, Deco e tanti altri di nuovo in campo. Nessun errore, bensì un'iniziativa del Barcellona in occasione dell'evento Barça, The Exhibition che avverrà a Tel Aviv in Israele. Come annunciato dal club blaugrana sul proprio sito, molti ex campionissimi della società catalana saranno impegnati nella promozione di quanto avverrà nel mese di luglio.

La partita tra le ex stelle verrà trasmessa dalla tv del Barcellona il prossimo 20 luglio. La gara, così come tutto l'evento, è pensato "per aiutare a promuovere il nome e i valori del Barça in tutto il mondo attraverso i suoi ex giocatori e per consentire loro di continuare a giocare per la squadra anche dopo il ritiro da professionisti. L'obiettivo è quello di giocare e organizzare eventi paralleli in diversi luoghi del mondo".