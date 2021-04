Ronaldinho, “rivincita” con la giustizia: oltre 6 milioni in arrivo da… l’Atletico Mineiro

Il brasiliano ha vinto un contenzioso con la sua ex squadra

Ne ha passato di tutti i colori Ronaldinho nell'ultimo anno. Arrestato in Paraguay, Dinho si è trovato a vivere diversi mesi in carcere e poi successivamente ai domiciliari. Adesso, però, arriva una sorta di rivincita con la giustizia. Il motivo? Una vecchia questione di diritti di immagine con l'Atletico Mineiro.

Come si apprende da Tyc Sports, infatti, la giustizia si è pronunciata a favore dell'ex calciatore brasiliano in una causa contro l'Atletico Mineiro per i diritti d'immagine. I fatti risalgono a quando Ronaldinho giocava nel club brasiliano col quale ha persino vinto una Copa Libertadores nel 2013 e una Recopa Sudamericana. La società si era impegnata a pagargli circa 13 milioni per utilizzare la sua immagine a scopo promozionale ma non aveva mai saldato del tutto tale accordo.