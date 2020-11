Ronaldinho saluta Maradona: “Mio idolo, mio 10, mio amico. Eterno”

Ha scelto una foto emblematica che assume ancora più valore dalle parole che la accompagnano. Ronaldinho ha voluto salutare Diego Armando Maradona, rendergli omaggio e ringraziarlo per aver determinato anche la sua, immensa, carriera.

Ronaldinho omaggia Maradona

“I miei pensieri vanno alla famiglia e per tutti coloro che amano questo genio”, ha prima di tutto scritto Ronaldinho sul proprio profilo Instagram. “Amico mio, idolo mio, mio ​​numero 10, grazie per ogni momento vissuto in tua compagnia, che sia stato per una partita o per una semplice cena. Le nostre conversazioni sono sempre state molto speciali e custodirò tutti i momenti di gioia sul campo, dove ero lì per ammirarti e rendere omaggio alla tua grandezza. Mi hai ispirato durante la mia carriera e quando ti ho incontrato e abbiamo giocato a calcio a 5 è stata una delle notti più belle della mia vita. Ero con i miei idoli sul campo. Riposa in pace, mio ​​idolo, ti amo … Il mago dei maghi!!! Eterno“.