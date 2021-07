Ronaldinho show ma le leggende del Real Madrid battono quelle del Barcellona

Bellissima amichevole tra le due formazioni ricche di campionissimi del passato

Redazione ITASportPress

Qualche tempo fa vi avevamo parlato dell'iniziativa del Barcellona in Israele che avrebbe visto disputarsi un match amichevole tra le leggende blaugrana e quelle del Real Madrid. Un vero e proprio Clasico con i campioni di una volta. Ebbene, nella notta la sfida è andata in scena e ha visto i blancos vincere per 3-2 nonostante uno show a tutti gli effetti di Ronaldinho.

Come mostrano gli highlights della sfida pubblicati dal Barcellona su Twitter, fin dalle prime battute è stato Dinho a prendersi la scena. Prima un pallonetto quasi da centrocampo che per poco non beffava il portiere avversario, poi la rete dal dischetto e almeno altre due-tre giocate degne di nota con tanto di classica azione con dribbling e tiro di potenza che si è fermato sul palo.

Come detto, a vincere sono stati i campionissimi del Real Madrid grazie alle reti di Pedro Munitis al 42' e quello di Alfonso Perez nel primo tempo. Poi il gol decisivo di de la Red che ha riportato in avanti i blancos dopo il momentaneo pari blaugrana firmato da Hofre. Davanti ad un vastissimo pubblico, lo spettacolo non è dunque mancato.