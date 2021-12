Ronaldinho: “Sorpreso dall’arrivo di Messi al Psg”

Parla l'ex campione brasiliano

L'ex campione ha ammesso di essere rimasto sorpreso, piacevolmente, dall'approdo de La Pulce in maglia parigina: "Sinceramente non mi aspettavo che potesse succedere. Pensavo che avrebbe concluso la sua carriera nel Barcellona", ha spiegato Ronaldinho su Messi. "Ma devo dire che sono molto felice di vederlo al Psg, un club che ha un posto importante nel mio cuore. È stata una sorpresa per me, ripeto, ma buona. È una persona molto bella. È un po' come me: quando si sono le telecamere è un po' timido, ma è un bravo ragazzo, un grande amico, un bravo papà, un ragazzo d'oro. Non è solo bravo sul campo, è una persona straordinaria".