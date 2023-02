Ronaldinho torna a giocare: in campo nella Kings League di Piqué

Prima di lui ci sono state altre grandissime stelle come Casillas, Chicharito Hernandez e Aguero che sono scese in campo nella competizione creata da Gerard Piqué , la Kings League . Adesso toccherà, a quanto pare, pure a Ronaldinho .

Ebbene sì, la leggenda brasiliana dovrebbe debuttare domenica 26 febbraio con il Porcinos FC . A renderlo noto sono stati i canali ufficiali della competizione dove è andata in scena una gag tra Piqué e Ibai Llanos che stavano cercando un uomo per completare le squadre.

Seduti ad un tavolino, i due hanno fatto vedere come fossero alla ricerca di un uomo per la partita e, come d'incanto, da un altro tavolo vicino, ecco girarsi proprio Ronaldinho che si rende disponibile a scendere in campo.