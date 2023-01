Ronaldo: “Alla Juventus fu un nuovo capitolo della mia vita”

In attesa del debutto con la sua nuova squadra araba Cristiano Ronaldo riavvolge il nastro di qualche anno ed ha un pensiero per la Juventus: "Ricordo benissimo quel momento, fu un nuovo capitolo della mia vita. Firmai con la Juventus, campione d'Italia in carica, quando avevo 33 anni dopo aver trascorso 9 anni al Real Madrid - aggiunge - e questa partita fu il mio primo titolo! L'avversario se non sbaglio fu il Milan e segnai di testa a Donnarumma".