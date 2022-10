Ronaldo ci prova: “Messi al Cruzeiro? Magari si stanca dell’Europa…”

Dopo aver annunciato che quello in Qatar sarà il suo ultimo Mondiale, Lionel Messi si prepara ad affrontare anche le prossime sfide della sua vita. La Pulce dovrà comprendere se continuare al Paris Saint-Germain, tornare al Barcellona, oppure andare in MLS dove in tanti lo vorrebbero. Ma esiste anche un'altra ipotesi portata alla luce con ironia ma anche un pizzico di sano desiderio da parte di Ronaldo, il Fenomeno.