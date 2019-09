Ronaldo dietro a Messi nel FIFA The Best. Il Portogallo: “Sei il migliore”

Non è stata la miglior serata per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese era assente alla cerimonia del FIFA The Best, il concorso che premiava il miglior giocatore dell’ultima stagione. A trionfare è stato il grande rivale di CR7, quel Leo Messi che si candida prepotentemente alla vittoria del Pallone d’Oro, il sesto in carriera. Il lusitano ha concluso dietro all’argentino e all’olandese Virgil Van Dijk. Tuttavia, il Portogallo ha fatto sentire la sua vicinanza al campione. Il profilo Twitter della federazione portoghese ha postato una foto di Ronaldo con la scritta eloquente “The best ever”, ossia “Il migliore di sempre”. Un omaggio che avrà sicuramente fatto piacere a CR7.