Ronaldo e il retroscena su Maradona: “Indossava due orologi perché…”

“Diego lascia un’eredità indimenticabile nel calcio e ha cambiato la vita di tante persone”. Inizia così il racconto di Ronaldo, il Fenomeno, nel corso di una lunga conferenza stampa, ripresa da tanti media spagnoli tra cui Marca, rilasciata per parlare anche delle vicende del suo club, il Valladolid.

L’ex calciatore brasiliano ha voluto soffermarsi, inevitabilmente, anche su Diego Armando Maradona e la sua recente scomparsa. In modo particolare, Ronaldo ha parlato del suo rapporto col Diez argentino rivelando anche una curiosa particolarità a pochi nota.

Ronaldo: gli orologi di Maradona e l’ultima conversazione

“Provo profonda tristezza per la sua morte. Era una persona spettacolare, felice e gioiosa. Ognuno conduce la sua vita privata come meglio può e non dovrebbe essere giudicato per questo”, ha voluto precisare Ronaldo.

E poi un simpatico aneddoto: “Un giorno dovevamo vederci per cena e lui arrivò con due orologi. Allora gli chiesi come mai ne indossasse due e non uno. Maradona mi disse che sua figlia glieli aveva regalato entrambi e per questo non li toglieva mai. Quando la cena finì me ne diede uno, ma io non volevo accettarlo. Si arrabbiò e allora decisi di accettare. Lo terrò per tutta la vita come ricordo della sua generosità e gentilezza”.

Infine, un ricordo sull’ultima conversazione avuta con lui: “Gli ho parlato circa tre mesi fa di un giocatore della sua squadra, di un suo centrocampista di cui si parlava bene. Lui mi chiesto come andassero le cose qui al Valladolid e mi disse che mi avrebbe aiutato più che poteva. Penso sia l’esempio di come abbia sempre provato a cambiare in meglio la vita di tante persone”.