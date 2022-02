Ronaldo, incontro speciale e messaggio d’amore a… Ancelotti

Post social del Fenomeno

Un incontro magico tra due leggende del pallone. Capita spesso che ex giocatori e allenatori si ritrovino per qualche evento speciale, si scambino due saluti e poi via, ognuno per la propria strada. Ma poi ci sono anche quelle occasioni in cui rivedersi è davvero significativo e merita, quantomeno, una foto ricordo. Sembra essere questo il caso di Ronaldo, il Fenomeno, e Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid.