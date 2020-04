Ronaldo: “Io il vero Fenomeno? Fastidioso per CR7, ma è entrato nella storia”

Si può affermare che per Cristiano Ronaldo il confronto sia continuamente doppio. Da una parte c’è l’eterna sfida a distanza con l’altro fuoriclasse del suo tempo, Leo Messi; dall’altra parte il richiamo con il primo Ronaldo, il Fenomeno. Il portoghese è riuscito comunque a entrare tra le leggende del calcio, meritandosi l’applauso anche dell’omonimo brasiliano. Nel corso di una diretta con Fabio Cannavaro, l’ex Inter e Milan, infatti, ha commentato i continui accostamenti fatti tra lui e CR7: “Dev’essere veramente fastidioso per Cristiano, ma lui ha un merito incredibile per ciò che è riuscito a fare. Resterà uno dei più grandi della storia insieme a Messi: quello che hanno fatto loro due è incredibile”.

FENOMENI – Cannavaro si è mostrato pienamente d’accordo con Ronaldo e ha continuato: “Io credo che ogni epoca abbia avuto i suoi fenomeni. Tu sei stato quello della nostra generazione, prima c’è stato Maradona e prima ancora Pelè. Oggi ci sono Ronaldo e Messi, è impossibile paragonarli”.