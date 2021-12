Ronaldo, la madre: “Mi ha detto che non farà l’allenatore ma si godrà la vita”

La rivelazione della mamma dell'attaccante del Manchester United

Dolores Aveiro, la madre dell'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo, ha parlato di ciò che suo figlio ha intenzione di fare dopo aver chiuso la carriera di calciatore. “Gli ho già chiesto se vuole fare l'allenatore appena deciderà di appendere gli scarpini al chiodo e mi ha risposto che vuole godersi la vita. Giocherà fino all'età di 40 ", riporta The Scottish Sun. Il contratto portoghese con lo United è valido fino al 30 giugno 2023. In questa stagione ha giocato 19 partite con lo United, segnato 13 gol e fatto 2 assist. A febbraio l'attaccante compirà 37 anni quindi secondo quanto ha ammesso la madre Ronaldo giocherà per altre tre stagioni calcistiche.