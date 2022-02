Ronaldo: “La Superlega si farà. Tutto il sistema deve crescere e migliorare”

Il commento del Fenomeno a proposito dell'evoluzione del calcio

SI FARA' - "Ci sono tanti argomenti. Secondo me il calcio è in continua evoluzione. Sta sempre cambiando e sempre migliorando. L'industria del calcio continua a crescere. Il calcio è lo sport più famoso e praticato al mondo. Non esiste un intrattenimento come il calcio. I club più grandi vogliono più soldi perchè se lo meritano. Per esempio, adesso il Real prende Mbappé a 50 milioni all'anno. Come fa a pagarlo? Servono più soldi. E' una scala. Anche le squadre medie prenderanno di più e di conseguenza anche le piccole di più", ha detto Ronaldo. "Tutto l'ecosistema del calcio deve crescere. La Champions è la competizione più importante. Bisogna sempre migliorare. E con questo movimento della SuperLega hanno capito che devono migliorare. Prima o poi ci sarà la Superlega. Non come adesso che è stato un disastro. Manca poi tantissimo dialogo fra tutti i capi del calcio mondiale".