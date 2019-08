Ronaldo-Neymar come Rocky-Apollo: dal calcio ai guantoni da boxe

Fisici scolpiti e guantoni da boxe. Tutto lascerebbe presagire un incontro di altissimo livello, magari una trasposizione nella realtà della celeberrima sfida tra Rocky Balboa ed Apollo Creed nel primo episodio della saga diretta da Sylvester Stallone. Ed invece i due protagonisti sono Cristiano Ronaldo e Neymar. I due fuoriclasse, infatti, hanno cambiato sport, anche se solo per realizzare uno spot pubblicitario. Entrambi si sono divertiti con i guantoni, prima di cimentarsi anche in altre discipline come il wrestling ed il tennistavolo. Un modo per promuovere un prodotto e mostrare al contempo la duttilità di questi campioni, sempre pronti a dare il meglio di sé in ogni occasione.