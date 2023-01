Ronaldo, niente Real Madrid: il figlio si è iscritto all’accademia araba

Il figlio dell'attaccante dell'Al Nassr Cristiano Ronaldo ha iniziato ad allenarsi in un'accademia in Arabia Saudita. Secondo The Sun, il dodicenne Cristiano Jr. si è iscritto alla Mahd Academy, il centro sportivo nazionale dell'Arabia Saudita, con sede a Riad. Da rilevare che il figlio del portoghese si allena con un gruppo di giovani di due anni più grandi. A dicembre, Cristiano Jr. sarebbe dovuto tornare all'accademia del Real Madrid ma poi il dietrofront del padre che se lo è portato in Arabia.